الحكومة تعقد جلسة استثنائية لمناقشة موازنة العام المقبل

2020/12/19 | 10:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

يترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، جلسة استثنائية لمناقشة موازنة العام المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه إن ” مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021″.

وارتفعت اسعار صرف الدولار والسلع مقابل الدينار على اثر تريب وثائق من الموازنة تتضمن رفع الدعم عن الوقود ورفع سعر الدولار في السوق العراقية.انتهى 25

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