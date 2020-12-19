2020/12/19 | 10:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، عن القاء القبض على إرهابي نصب وفجر عبوات ناسفة في بغداد.وقالت الوكالة في بيان، ان “مفارزها تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة حي العامل في بغداد والمطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابية”.وأضافت ان “المتهم عمل في مايسمى قاطع شمال بغداد”، مبينة انه “من خلال التحقيقات الاولية معة اعترف بأنه من المشتركين بعمليات نصب وتفجير العبوات الناسفة في منطقة الغزالية بعامي ٢٠١١و٢٠١٢، واشترك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين في وقت سابق”.وأكدت انها “اتخذت بحقه الاجراءات القانونية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات تلقي القبض على ارهابي في بغداد first appeared on عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تلقي القبض على ارهابي في بغداد) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تلقي القبض على ارهابي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).