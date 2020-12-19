دراسة: خمس سجناء اميركا مصابون بفايروس كورونا

2020/12/19 | 10:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشفت دراسة اجرتها مؤسستي مشروع مارشال والاسوشيتد برس الامريكيتين، ان واحدا من كل خمس سجناء في سجون الولايات المتحدة مصابين بوباء فايروس كورونا وسط الدعوات المتزايدة لخفض معدلات الحبس في البلاد في ضوء استمرار الجائحة.

وذكر موقع مشروع مارشال في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الدراسة بينت ان هذا المعدل أعلى بأربعة أضعاف من عامة السكان، كما أظهرت البيانات أيضا وفاة أكثر من 1700 سجين بسبب الوباء “.

واضاف أن ” الارقام استندت الى بيانات السجون التي كان يتم جمعها أسبوعيا منذ شهر آذار الماضي وحساب الحالات والوفيات حتى نهاية الاسبوع الماضي ، حيث وجد أن 275 الف سجين قد اصيبوا بالوباء على الرغم من أن العدد من المحتمل أن يكون أقل من العدد الحقيقي”.

وقال كبير المسؤولين الطبيين السابق في سجن ريكر ايلاند في نيويورك الطبيب هومر فنترز إنني ” ما زلت أواجه السجون والسجون حيث انه عندما يمرض الناس ، لا يتم فحصهم فقط ولكنهم لا يتلقون الرعاية ايضا”.

وبين التقرير أن ” التحليل يتضمن 24 نظامًا من أنظمة السجون في الولايات التي كان لديها معدلات أعلى من واحد من كل خمسة، ففي ولاية ساوث داكوتا ، على سبيل المثال ، أصيب ثلاثة من كل خمسة سجناء بفايروس كورونا وهو أعلى معدل، ثم يأتي سجن أركنساس ثانيا بأعلى معدل إصابة بين السجناء ، حيث ثبتت إصابة أربعة من كل سبعة سجناء”.

واوضحت الدراسة أن ” التفاوتات العرقية في نظام العدالة الجنائية في البلاد تؤدي إلى تفاقم الخسائر غير المتناسبة التي يلحقها الوباء بالمجتمعات الملونة، حيث يُسجن الأمريكيون السود بمعدل خمسة أضعاف عدد البيض.



كما أنه من المحتمل بشكل غير متناسب أن يصابوا بفايروس كورونا ويدخلون في المستشفى ، وهم أكثر عرضة من الأعراق الأخرى أن يكون لديهم فرد من العائلة أو صديق مقرب مات بسبب الفايروس”.

واشار التقرير الى أن ” جماعات حقوق الإنسان وخبراء الصحة العامة حثت الولايات على طرح خطط للإفراج المبكر عن السجناء، حيث بدأت الدعوات في وقت مبكر من شهر آذار للإفراج عن الآخرين، وشهدت الأشهر التي تلت ارتفاعًا في معدلات الإصابة واتهام مسؤولي السجون بسوء التعامل مع الاستجابة للفايروس وإنكار الضرورات الأساسية لوقف انتشاره”.



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