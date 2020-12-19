 العتبة الحسينية تستعد لافتتاح مستشفى في سهل نينوى

2020/12/19 | 10:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تستعد العتبة الحسينية المقدسة لافتتاح مستشفى في منطقة سهل نينوى نهاية الشهر الحالي لتقديم الخدمات الى المصابين بفيروس كورونا والامراض الاخرى.

وقال مدير اعلام العتبة علي شبر في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة يوشك ان ينتهي من اعمال مشروع مستشفى الشفاء الذي يتم تنفيذه في منطقة سهل نينوى بعد ان وصلت نسب الانجاز الى مراحلها الاخيرة، حيث تجاوزت 92 بالمئة.

وأضاف شبر، ان “الافتتاح سيكون نهاية الشهر الحالي وتسليمه للجهات المعنية في المحافظة”، مبينا أن “هذا المشروع يأتي دعما لجهود وزارة الصحة في تقديم الخدمات العلاجية للمصابين بفيروس كورونا والامراض الأخرى”.

وأوضح، أن “المشروع تبلغ سعته 120 سريرا ويضم صالات للعمليات الكبرى والولادة وردهات للرجال والنساء، فضلا عن غرف للطوارئ وغسيل الكلى ومنظومة اوكسجين متطورة نفذت وفق المواصفات الرصينة”، مشيرا الى أن “العتبة الحسينية المقدسة وبناء على توجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي لها الشيخ عبد المهدي الكربلائي وضعت امكانياتها للدعم والمشاركة في السيطرة على تفشي جائحة كورونا والحد من تأثيراتها الاجتماعية والصحية ولم يقتصر الدعم على محافظة دون أخرى بل شمل أغلب المحافظات”.



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