القبض على 'إرهابي' في بغداد

2020/12/19 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، عن القاء القبض على "إرهابي" نصب وفجر عبوات ناسفة في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة حي العامل في بغداد والمطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابية لعمله في مايسمى قاطع شمال بغداد".

واضاف، "من خلال التحقيقات الاولية معة اعترف بأنه من المشتركين بعمليات نصب وتفجير العبوات الناسفة في منطقة الغزالية بعامي ٢٠١١و٢٠١٢، واشترك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين في وقت سابق، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".

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