الخارجية النيابية تتهم الكاظمي باضعاف دور الدبلوماسية العراقية 

2020/12/19 | 11:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اتهم عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، رامي السكيني، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اضعاف دور الدبلوماسية العراقية، مشيرا إلى أن الكاظمي ياخذ دور وزارة الخارجية في زياراته الاوربية والإقليمية .وقال السكيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اغلب زيارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى دول اوروبا وجدناه في الكثير من الاحيان ياخذ دور وزارة الخارجية”.وأضاف أن “زيارات الكاظمي الاوربية والإقليمية انعكست سلبا على أداء وزارة الخارجية”، منوها بأن “الدبلوماسية العراقية تنطوي بطبيعتها على الخطاب والتوزان وان لا يكون منصب وزير الخارجية منصب فخري يدار شكليا”.وأجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس الأول الخميس زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، وعقد سلسلة مباحثات مع المسؤولين وتمت المناقشة بخصوص الأوضاع في شمالي العراق.انتهى/ 25ح

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