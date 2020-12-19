2020/12/19 | 11:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت النائبة عن المجلس الأعلى الاسلامي، سناء الموسوي، اليوم السبت، مجلس النواب لاستجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، و ايقاف مزاد العملة.وقالت الموسوي في بيان، انها “تدعو رئاسة البرلمان الى إستجواب محافظ البنك المركزي وإيقاف نهب الاموال عن طريق مزاد بيع العملة”، مؤكدة على “اتخاذ موقف ازاء المتلاعبين بأرزاق الفقراء وابناء الشعب ومصير هذا البلد”.وحملت النائبة “الحكومة العراقية مسؤولية ما يحدث من إنهيار لسعر الدينار العراقي (المُفتعل) امام الدولار، وبدون مبرر حقيقي، وما يترتب على ذلك من ارتفاع لسعر الغذاء والسلع.باعتبرها مسؤولة عن حماية مصالح الشعب”.وأكدت “من هنا لابد من ايقاف هذه السياسة التي […]

ظهرت المقالة الموسوي تدعو البرلمان لاستجواب محافظ البنك المركزي وايقاف مزاد العملة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسوي تدعو البرلمان لاستجواب محافظ البنك المركزي وايقاف مزاد العملة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسوي تدعو البرلمان لاستجواب محافظ البنك المركزي وايقاف مزاد العملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).