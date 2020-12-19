2020/12/19 | 11:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 12 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”55″ المسجلة اليوم

منذ 12 ساعة

هزة أرضية في اربيل

منذ 18 ساعة

تسمية وزير الموارد المائية ممثلاً عن الكاظمي في اجتماعات ملف المياه مع تركيا

منذ 20 ساعة

الصحة تسجل 1362 اصابة جديدة بكورونا

منذ 24 ساعة

سلطة الطيران المدني: النقل الجوي يشارك في الدورة التخصصية بالتنمية المستدامة

منذ 24 ساعة

التقاعد تنجز عشرات المعاملات لذوي ضحايا التظاهرات

منذ يوم واحد

الرافدين ينشر قوائم جديدة تخص ’المتلكئين’ بتسديد قروض السيارات

منذ يوم واحد

بعد قرار ديوان الوقف السني..



المجمع الفقهي يدعو الكاظمي لالغاء اتفاقية تقاسم الاوقاف

منذ يومين

صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 360 المسجلة اليوم

منذ يومين

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”57″ المسجلة اليوم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعات تباشر تسجيل الطلبة المقبولين في كلياتها للعام الدراسي 2020-2021) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعات تباشر تسجيل الطلبة المقبولين في كلياتها للعام الدراسي 2020-2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).