عناوين ومناطق انتشار الوفيات والإصابات الجديدة بكورونا في الرصافة

2020/12/19 | 11:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، الموقف الوبائي اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

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