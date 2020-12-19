نائبة تحمل الحكومة مسؤولية انهيار سعر الدينار امام الدولار وتصفه بـ”المفتعل”

2020/12/19 | 11:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت النائبة عن المجلس الأعلى الاسلامي، سناء الموسوي، اليوم السبت، مجلس النواب لاستجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، وايقاف مزاد العملة، وصفة هذا العمل بـ”المفتعل.وقالت الموسوي في بيان، انها “تدعو رئاسة البرلمان الى إستجواب محافظ البنك المركزي وإيقاف نهب الاموال عن طريق مزاد بيع العملة”، مؤكدة على “اتخاذ موقف ازاء المتلاعبين بأرزاق الفقراء وابناء الشعب ومصير هذا البلد”.وحملت النائبة “الحكومة العراقية مسؤولية ما يحدث من إنهيار لسعر الدينار العراقي (المُفتعل) امام الدولار، وبدون مبرر حقيقي، وما يترتب على ذلك من ارتفاع لسعر الغذاء والسلع.باعتبرها مسؤولة عن حماية مصالح الشعب”.وأكدت “من هنا لابد من ايقاف […]

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