العامري: عدم السيطرة على مزاد العملة زاد من الازمة الراهنة

2020/12/19 | 11:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس تحالف الفتح، اليوم السبت، ان عدم سيطرة الحكومة على مزاد العملة زاد من الازمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها العراق، مبينا ان رفع العملة يؤدي الى مشكلة لايمكن السيطرة.وقال العامري في بيان، انه “عندما تتوفر الارادة الوطنية وتتوحد القوى السياسية سوف نستطيع ان ننجز اي مشروع لبناء العراق”، مؤكدا تأييده شركة استثمارية تعمل على إكمال ميناء الفاو بالكامل”.وأضاف ان “رفع العملة يؤدي الى مشكلة لايمكن السيطرة عليها بالوضع الاقتصادي”، مشيرا الى ان “عدم السيطرة على مزاد العملة زاد من الازمة الراهنة”.

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