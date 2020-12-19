نادي الجنسية يحقق نتائج مميزة في بطولة أندية العراق بالقفز في الماء

2020/12/19 | 11:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…حقق فريق الجنسية نتائج مميزة في بطولة أندية العراق بالقفز في الماء.وقال رئيس النادي حميد الكعبي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “منافسات بطولة العراق بالقفز بالماء، شهدت تنافساً كبيراً بين الاندية لكن فريق الجنسية استطاع ان يثبت مكانه بين الفرق”.واوضح ان “لاعبي الجنسية نجحوا بتحقيق المركز الثاني للمتقدمين والمركز الأول للشباب في البطولة”، معرباً عن امله بـ”مواصلة الانجاز بالرياضات الاخرى”.يذكر ان بطولة القفز بالماء أجريت أمس في مسبح الشعب الأولمبي.



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