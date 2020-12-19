بريطانيا: المساعدات الخارجية -الوجه المبتسم للإمبريالية - أنتوني أوكلاند

2020/12/19 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أنتوني_أوكلاند لقد أثار تحرك حزب المحافظين لخفض ميزانية المساعدات الخارجية البريطانية ضجة داخل المؤسسة الرسمية.



لكن ما يكمن في الواقع خلف “قلقهم على الفقراء” هو قلقهم على أرباحهم.لقد استقبل الإعلان الأخير لمستشار الخزينة ريشي سوناك بأن المساعدات الخارجية البريطانية ستخفض بمقدار 05 مليارات جنيه إسترليني – من 0,7% إلى 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي- بضجة كبيرة داخل المؤسسة.



لكن بينما يذرف الإمب ......





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