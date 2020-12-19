فريدريك إنجلز في ذكراه المئوية الثانية - روب سيويل

2020/12/19 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#روب_سيويل قبل أسابيع قليلة احتفلنا بالذكرى المئوية الثانية لولادة فريدريك إنجلز، وتخليدا لهذه الذكرى نشر موقع “الدفاع عن الماركسية” يوم 28 نونبر مقالا لروب سيويل، محرر موقع “النداء الاشتراكي” سلط خلاله الضوء على مساهمات إنجلز المهمة في التأسيس لأفكار الاشتراكية العلمية.في الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لميلاد فريدريك إنجلز، المؤسس لأفكار الاشتراكية العلمية، إلى جانب كارل ماركس بالطبع، يجب أن ن ......





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