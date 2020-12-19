التهجين اللغوي للخطاب العربي - زهير الصباغ

2020/12/19 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الصباغ مدخليتعمد بعض العرب، خاصة من الطبقة الوسطى والمثقفين، على التحدث أو الكتابة بلغة عربية هجينة وغريبة الاطوار، جزء منها عربي ومفاصلها اجنبية.



ويستخدم بعضهم مصطلحات إنكليزية، واحيانا فرنسية او عبرية، لها ما يقابلها بالعربية، يقومون بنثرها داخل نص عربي هزيل ورث، قد يكون مكتوبا أو محكيا.



وبعضهم الاخر يضيف لكنة اجنبية للجزء العربي من هذا الخطاب المحكي والهجين.



وتشكل هذه السلوكيات ظاهرة غريبة ول ......





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