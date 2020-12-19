العامري يطالب بالذهاب إلى ’’استثمار ميناء الفاو’’ ويعتبره الحل الوحيد لإنشاء المشروع

2020/12/19 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس تحالف ’’الفتح’’ هادي العامري، اليوم السبت (19 كانون الأول 2020)، إلى استثمار ميناء الفاو الكبير في البصرة، معتبراً الاستثمار ’’الفرصة الوحيدة’’ لإنشاء الميناء.

وقال العامري في الملتقى الإعلامي العراقي الأول: "اهتممنا بموضوع ميناء الفاو عندما كنت وزيرا للنقل، ورغم الأموال المتوفرة آنذاك، كانت سياستنا أن نذهب إلى الاستثمار لميناء الفاو"، مبيّناً أن "الشركتين الصينية والكورية يعتمدان على المال العراقي".

وأشار إلى أن "القضية الأساسية في ميناء الفاو، هي الذهاب إلى الاستثمار، والشركات الصينية، إذا توفر المال العراقي لها، فيحتاج إلى أربع سنوات حتى يتم افتتاح الميناء، ويتم بإدارة محدودة جداً وأرصفة محدودة جداً".

وأكمل العامري قائلاً: "أرى أن الذهاب الى الاستثمار هو الأهم، وهذا هو الحل الوحيد لميناء الفاو"، مؤكداً "وجود فرصة كبيرة أمام كثير من الشركات لاستثمار ميناء الفاو".

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