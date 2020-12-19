جامعة البصرة للنفط والغاز تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

2020/12/19 | 11:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / نظمت جامعة البصرة للنفط والغاز احتفالية إلكترونية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار ( لغة الضاد: جمال متجدد وتنوع ثقافي) وعبر منصة كوكل ميت .وتضمنت الاحتفالية قراءات شعرية وقصصية وكلمات تعريفية عن أهمية اللغة العربية .وذكر رئيس الجامعة الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي " ان الاحتفالية جاءت لأهمية اللغة العربية بوصفها ركناً من أركان التنوع الثقافي وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً في العالم كما وانها لغة القران " مبينا " تأتي الاحتفالية تزامنا مع اعتماد إدارة الأمم المتحدة يوم 18 من كانون الأول من كل عام يوماً عالمياً للغة العربية وهو اليوم الذي أدخلت فيه اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الامم المتحدة.وقال مدير العلاقات والإعلام في الجامعة حيدر الاسدي " تضمنت الاحتفالية التي اقامتها شعبة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الاعلام والعلاقات العامة " كلمة يوم اللغة قدمها الدكتور محمد جواد البدران ، تحدث خلالها عن جذور اللغة العربية والتصاقها بالدين والمجتمع العربي منذ القدم وانتقالها للبلدان الأجنبية وتأثيراتها المتعددة " مشيرا الى تقديم قراءات شعرية وسردية لعدد من الأدباء والطلبة والتدريسيين ، وأوراقا بحثية ومقالية موجزة عن أهمية اللغة العربية وجمالها ورونقها، واستعراضا لمؤلفات خاصة باللغة العربية بالإضافة لفعاليات ثقافية متنوعة.كما وشهدت الاحتفالية تكريم لعدد من المبدعين في مجالات الادب واللغة ./انتهى

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