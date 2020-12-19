2020/12/19 | 11:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت وكالة الاستخبارات القبض على إرهابي نصب وفجر عبوات ناسفة في بغداد .وذكر بيان للاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارز وكالة الاستخبارات في الشرطة الاتحادية القت القبض على احد الارهابيين في منطقة حي العامل في بغداد والمطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابية لعمله في مايسمى قاطع شمال بغداد.واوضح من خلال التحقيقات الاولية معه اعترف بأنه من المشتركين بعمليات نصب وتفجير العبوات الناسفة في منطقة الغزالية بعامي ٢٠١١و٢٠١٢، واشترك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين في وقت سابق، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية ./انتهى9

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