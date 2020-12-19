الجامعات العراقية تبدأ بتسجيل الطلبة الجدد ضمن قنوات القبول المركزي

2020/12/19 | 11:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، عن فتح ابوب تسجيل الطلبة في الكليات والجامعات للعام الدراسي 2020-2021.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 كانون الأول 2020) إن "الجامعات العراقية باشرت تسجيل طلبتها الجدد المقبولين ضمن قناة القبول المركزي للعام الدراسي 2020/2021".

وأضافت الوزارة، "في هذا السياق استقبلت جامعة نينوى منذ ساعات الصباح الأولى من يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٩ الطلبة المقبولين في كلياتها حيث أكملت لجان الاستقبال المستلزمات اللازمة لغرض التسجيل وتوجيه الطلبة لاستكمال متطلباتهم".

وبحسب البيان، "رحب رئيس الجامعة الدكتور أسامة المشهداني بالطلبة موعزا بتقديم التسهيلات الممكنة في اجراءات التسجيل على وفق الضوابط والتعليمات النافذة متمنيا لهم في الوقت نفسه عاما مكللا بالنجاح والتوفيق".

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