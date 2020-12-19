اميركا تعتزم إغلاق آخر قنصليتين متبقيتين لها في روسيا

2020/12/19 | 11:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الكونغرس بأنها تعتزم إغلاق آخر قنصليتين أميركيتين متبقيتين في روسيا.

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