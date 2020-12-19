صلاح يتحدث عن خيبة أمله في كلوب.. ورأيه بمورينيو

2020/12/19 | 11:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} في لقاء صحفي مع صحيفة "آس" الإسبانية، تطرق النجم المصري محمد صلاح لعدة مواضيع بارزة، أهمها رأيه بالمدرب جوزيه مورينيو، وخيبة أمله بمدربه يورغن كلوب، وواقعة سيرجيو راموس الشهيرة.

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