مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون الموازنة

2020/12/19 | 11:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء الاتحادي، اليوم السبت، جلسة استثنائية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان: أن مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

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