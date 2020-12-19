المحمدي: معرض بغداد للكتاب اثبات وجود في زمن كورونا

2020/12/19 | 11:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عزالدين المحمدي رئيس مؤسسة الفكر الإنساني للاعلام والثقافة اقامة معرض بغداد الدولي للكتاب انطلاقة متجددة للثقافة.

وقال المحمدي لـ PUKmedia، خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب ات المعرض يعد انطلاقة متجددة للكتاب والثقافة والادب بعد خمول وانكماش للفترة التي تسبب بها وباء كورونا في حالة غير مسبوقة، مشددا على ان المعرض انطلاقة اثبات وجود واستمرار في زمن لازال ظل الوباء حاضرا ورغم ذلك فالمشاركات الكبيرة التي شهدها المعرض من قبل دور النشر والمؤسسات الاعلامية والثقافية العربية والدولية الواسعة وكثافة الرواد في زيارة المعرض لايامه العشرة والزخم في تقديم فعاليات اعلامية وثقافية وادبية وجلسات الحوارات في مختلف الموضوعات المهمة التي يهتم بها الرأي العام العراقي وخاصة الفئة الشبابية المتنورة دليل مشهود ان المعرض في هذا الوقت احدث مشهدا جديرا بالاهتمام من جميع الاوساط والمهتمين وفعلا اثبت وجود الكتاب في خضم جائحة كوفيد ١٩.

PUKmedia / زيد محمود

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