بومبيو: روسيا تقف وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال وكالات حكومية أميركية

2020/12/19 | 11:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو روسيا بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكوميّة أميركيّة عدّة وأهدافاً في كلّ أنحاء العالم أيضاً.

وقال بومبيو في تصاريح صحفية إن الوقت مناسب الآن لكي تقول الولايات المتحدة إن الروس يقفون وراء ذلك الهجوم.

من جهتها، أصدرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بياناً أكدت فيه أن الكونغرس بالعمل مع إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، سيأخذ إجراءات قوية وفورية لضمان أمن البنى التحتية للولايات المتحدة والدفاعات الرقمية ضد هذه الهجمات.

واعتبرت الأخبار عن الهجمات الإلكترونية الكبيرة وبعيدة المدى التي تستهدف الوكالات الحكومية والشركات الأميركية دليلاً مقلقاً إضافياً على أن الجهات الفاعلة الخبيثة، من بينها روسيا، تبقى عازمة على تقويض الأمن القومي الأميركي وفق ما جاء في البيان.

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