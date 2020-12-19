صندوق النقد الدولي يسمح لمصر بسحب 1.67 مليار دولار في إطار اتفاق ائتماني

2020/12/19 | 11:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إنه استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار.

وأوضح الصندوق في بيان أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط قال في الشهر الماضي إن مصر تتوقع أن تحصل على شريحة أخرى بقيمة 1.6 مليار دولار ضمن قرض من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية ديسمبر.

وفي وقت سابق من نوفمبر، أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بعد المراجعة الأولى لاتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار.انتهى 25

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