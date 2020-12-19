الجامعات تباشر تسجيل الطلبة المقبولين في كلياتها

2020/12/19 | 11:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

باشرت الجامعات العراقية بتسجيل طلبتها الجدد المقبولين ضمن قناة القبول المركزي للعام الدراسي الحالي.

وذكرت دائرة العلاقات والإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "في هذا السياق استقبلت جامعة نينوى منذ ساعات الصباح الأولى من يوم السبت الطلبة المقبولين في كلياتها حيث أكملت لجان الاستقبال المستلزمات اللازمة لغرض التسجيل وتوجيه الطلبة لاستكمال متطلباتهم".

وأشار البيان إلى أن "رئيس الجامعة الدكتور أسامة المشهداني رحب بالطلبة وأوعز بتقديم التسهيلات الممكنة في إجراءات التسجيل على وفق الضوابط والتعليمات النافذة".

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