بومبيو: روسيا تقف وراء الهجمات الالكترونية التي طالت وكالات حكومية امريكية واهدافاً حول العالم

2020/12/19 | 11:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو أنّ روسيا تقف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكوميّة أميركيّة عدّة وأهدافًا في كلّ أنحاء العالم أيضًا.وقال بومبيو لبرنامج “ذي مارك ليفين شو” كانت هناك جهود كبيرة لاستخدام جزء من برنامج … Readmore

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