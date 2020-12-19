الخبير الاقتصادي ناصر الكناني يتحدث عن اعتقاله بسبب تصريحاته حول صرفيات رئاسة الوزراء في العراق

2020/12/19 | 11:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، عن حيثيات اعتقاله، عقب انتقاده لصرفيات رئاسات الوزراء في الدولة العراقية منذ عام 2005 ولحد الآن.يشار إلى أن العراق احتل خلال عام 2019 المرتبة 162 على قائمة الدول الفاسدة من بين 180 دولة.الكناني … Readmore

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