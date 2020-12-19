المالية النيابية تلمح لإمكانية اعتماد

2020/12/19 | 11:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمح رئيس اللجنة المالية النيابية،

هيثم الجبوري، اليوم السبت، إلى

إمكانية اعتماد رفع سعر صرف الدولار

أمام الدينار، للتخلص من جزء من الأزمة

المالية التي تواجه البلاد، مشيرا الى

أن هذا الاجراء ينبغي أن ي

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