2020/12/19 | 11:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت اسعار صرف الدولار في اسواق

البورصة الرئيسية والاسواق المحلية،

اليوم السبت ( 19 كانون الاول 2020).

وسجلت بورصة الكفاح 135.250 دينار مقابل 100

دولار امريكي، فيما سجلت اسعار الصرف

ليوم الخميس الماض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجدداً .. قفزة كبيرة باسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجدداً .. قفزة كبيرة باسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).