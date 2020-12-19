التعليم: الجامعات تباشر تسجيل الطلبة المقبولين في كلياتها للعام الدراسي الجديد

2020/12/19 | 11:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم السبت، عن مباشرة الجامعات بتسجيل طلبتها الجدد المقبولين ضمن قناة القبول المركزي للعام الدراسي الحالي.وقالت الوزارة في بيان، أنه “في هذا السياق استقبلت جامعة نينوى منذ ساعات الصباح الأولى من يوم السبت الطلبة المقبولين في كلياتها حيث أكملت لجان الاستقبال المستلزمات اللازمة لغرض التسجيل وتوجيه الطلبة لاستكمال متطلباتهم”.وأضافت أن “رئيس الجامعة الدكتور أسامة المشهداني رحب بالطلبة وأوعز بتقديم التسهيلات الممكنة في إجراءات التسجيل على وفق الضوابط والتعليمات النافذة”.

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