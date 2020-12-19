الرئيس البرازيلي ينتقد لقاح فايزر الامريكي: اذا تحولت لتمساح بعد اللقاح فهذه مشكلتك

2020/12/19 | 11:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو هجومًا كاسحاً على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من دون أن يتردد في التأكيد على أن لقاح فايزر يمكن أن يجعل امرأة تُنبت لحية، وأن يحول شخصاً إلى تمساح.وقال بولسونارو خلال كلمة ألقاها في بورتو سيغورو … Readmore

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