ستراتيجية “بسيطة” ستحل أزمتين كبيرتين في العراق: خطوة واحدة ستمتص “البطالة” دون أي تدخل مالي!

2020/12/19 | 11:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعتبر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم السبت، ان حل العراق ومعالجة البطالة يكمن في بناء مدن سكنية جديدة وفقط.

وبين العبيدي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “مع الكثافة السكانية المتصاعدة والنمو السكاني فلا حل امام العراق سوى بناء مدن جديدة وهذه المدن قادرة على خلق فرص عمل في مختلف القطاعات “.

واضاف ان “الحل يكمن في بناء مدينة ومصنع واحد وستتكفل المدينة بايجاد فرص العمل من محلات تجارية وورش صناعية وخدمات وغيرها في مختلف القطاعات “.

وشدد على انه “على الدولة ان تكون استراتيجيتها مبنية على استغلال الاراضي الشاسعة الموجودة وبناء مدن جديدة وستقوم هذه المدن باستيعاب البطالة الموجودة لمختلف الاختصاصات ، كل بناية سكنية تحتوي على 200 ساكن تحتاج الى محل تجاري ، ورش صيانة، محطات وقود، اعمال خدمية، عيادات اطباء، صيدليات، سيارات اجرة”.

واكد ان “الاساس اليوم ضرورة التوجه نحو التوسع الافقي وبناء مجمعات سكنية مع مصنع واحد يستوعب 200 عامل وستتحول المدينة الى عجلة تقوم بتمويل نفسها بنفسها”.

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