الطائرات التركية تقصف 8 قرى في زاخو

2020/12/19 | 11:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بأن الطيران الحربي التركي قام بقصف ثماني مناطق في إقليم كردستان في ساعات الصباح الأولى.

وقال المصدر لـ/المعلومة/ أن “طائرات تركية قصفت ثماني قرى صباح اليوم في منقطتي دركاريان وباتيفا في قضاء زاخو”.

وأضاف “لم تعرف حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا”.انتهى 25

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