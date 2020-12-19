2020/12/19 | 11:43 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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المعلومة/بغداد..
أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بأن الطيران الحربي التركي قام بقصف ثماني مناطق في إقليم كردستان في ساعات الصباح الأولى.
وقال المصدر لـ/المعلومة/ أن “طائرات تركية قصفت ثماني قرى صباح اليوم في منقطتي دركاريان وباتيفا في قضاء زاخو”.
وأضاف “لم تعرف حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا”.انتهى 25
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطائرات التركية تقصف 8 قرى في زاخو) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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