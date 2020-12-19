2020/12/19 | 11:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو مازن يقدم استقالته من مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو مازن يقدم استقالته من مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).