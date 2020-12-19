ارتفاع اسعار النفط العالمية مدعومة بطرح لقاح ثاني لفيروس كورونا والبدء باستخدامه

2020/12/19 | 11:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلقت اسعار النفط السبت، على ارتفاع للأسبوع السابع على التوالي ،حيث أدت الجهود المبذولة لتمرير حزمة أخرى للإغاثة من الفيروسات الأمريكية إلى التفاؤل بأن طرح اللقاح سيوفر دفعة طال انتظارها للطلب.واغلقت العقود الآجلة مرتفعة بنسبة 1.5٪ ، ممتدة ارتفاع … Readmore

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