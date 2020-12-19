مصرع 8 أشخاص مصابين بفيروس كورونا اثر انفجار بمستشفى في مدينة غازي عنتاب التركية

2020/12/19 | 11:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 8 أشخاص مصابين بفيروس كورونا مصرعهم، اثر انفجار بمستشفى في مدينة غازي عنتاب “ديلوك” بتركيا، فيما اصيب آخرون بجروح.ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن الانفجار وقع اليوم السبت (19 كانون الأول 2020)، في اسطوانة أوكسجين بأحد وحدات المراقبة في قسم … Readmore

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