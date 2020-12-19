لا مكان لك أيها السّوري بين المعارضة، أو الموالاة - نادية خلوف

2020/12/19 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أيهما أكثر دكتاتورية في سوريا: النّظام ، أم المعارضات؟ أيهما أكثر ذكورية ؟ أيهما أكثر محسوبية ؟ أيهما أكثر ارتباطاً بالأهداف الخارجية؟لا أحد يمكنه معرفة السّر إلا من يعمل مع الطرفين ، هناك عرّاب للمال يبيّض للجميع في أنحاء العالم ، هو يبيّض المال للمحتاج من أهل البيت، ومن المؤلّفة قلوبهم.



لا إعلام ثوري معارض .



جميع الصحف ومراكز الدراسات ممولة إما من السعودية ، أو قطر، لكن أسماء ......





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