من 109 ألف برميل.. صادرات العراق من النفط الى اميركا تنخفض للصفر خلال اسبوع

2020/12/19 | 11:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، السبت، ان صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة إن خفضت الى الصفر مرة اخرى خلال الاسبوع الماضي.

وذكرت الادارة في تقرير لها، أن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من سبع دول بلغت 4.816 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 1.067 برميل يوميا عن الاسبوع الذي سبقه”.

وأضافت أن “امريكا لم تستورد أي برميل من النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي بعد ان استوردت 109 آلاف برميل يوميا في الاسبوع الذي سبقه”.

وأشارت إلى أن “اكثر الايرادات النفطية لامريكا خلال الاسبوع الماضي جاءت من كندا وبمقدار 3.530 ملايين برميل يوميا، تلتها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها 580 الف برميل يوميا، ثم كولومبيا وبكمية بلغت 286 الف برميل يوميا ، والاكوادور وبكمية 168 الف برميل يوميا “.

وتابعت، أن “كمية الاستيرادات الامريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت 137 الف برميل يوميا، فيما انخفضت ايضا الاستيرادات من السعودية لتصل الى 73 الف برميل يوميا ومن نيجيريا بمقدار 42 الف برميل يوميا”.

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