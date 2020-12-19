السيد عمار الحكيم يصل الى مبنى مجلس النواب

2020/12/19 | 11:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، السبت، الى مبنى مجلس النواب العراقي.

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