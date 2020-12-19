2020/12/19 | 11:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أظهرت صور حصلت عليها {الفرات نيوز}، اليوم السبت، انتشارا مكثفا لوحدات آمرية قوات حفظ القانون في بعض مناطق العاصمة بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. انتشار قوات "حفظ القانون" في ساحة الفردوس ودوائر عدة ببغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. انتشار قوات "حفظ القانون" في ساحة الفردوس ودوائر عدة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).