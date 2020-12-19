2020/12/19 | 11:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- امنة السلامي

أعلنت قيادة عمليات الأنبار، اليوم الجمعة، أن المحافظة تحتل المركز الأول من ناحية الاستقرار وفرض الأمن، مؤكداً أن طرق منفذ عرعر مؤمنة بالكامل.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة الأنبار تحتل المرتبة الأولى في ناحية الاستقرار وفرض الأمن من القطعات العسكرية العاملة فيها، بناء على تقييم وزارة الدفاع والعمليات المشتركة".

وأضاف أن "هناك جزءاً قليلاً مما تبقى من فلول عصابات داعش الإرهابية، منتشرة في عمق الصحراء"، مبيناً أن "القطعات العسكرية سواء كانت قطعات عمليات الأنبار أو القوة الجوية العراقية مستمرة في تتبع براثن العصابات الداعشية ،وأن العمليات الأمنية مستمرة لحين القضاء عليهم في هذه المناطق".

وأشار إلى أن "المنطقة الصحراوية لا يمكن تغطيتها بالكاميرات، وذلك لكبر مساحتها الواسعة جداً، ويتم الاعتماد على المعلومة الاستخبارية، التي تتحول إلى عملية عسكرية، تنفذ من قوات مدربة ،وتنقل بالطائرات السمتية، لاستهداف هذه الأماكن التي من المحتمل أن يأخذها العدو ملاجئ آمنة في عمق الصحراء".

وأكد أن "الطريق الذي يربط منفذ عرعر بالنخيب إلى محافظة الأنبار، مؤمن بالكامل، وقد أشرفت على خطة الانتشار فيه العمليات المشتركة ووزارة الدفاع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الأنبار: طريق عرعر مؤمن بالكامل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الأنبار: طريق عرعر مؤمن بالكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).