واشنطن موسكو.. هل يحمي الصقيع بوتين 

2020/12/19 | 11:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن يستطيع القصير الذي هندس مدة بقائه على كرسيه حتى سنة 2036 التمترس خلف صقيع بلاده لحماية نظامه من غزوات سياسية إقتصادية وجغرافية مفترضة قد يشنها المقيم الجديد في البيت الأبيض خلال ولايته الدستورية، فالخيار الأفضل أمام فلاديمير بوتين الصمود لأربع سنوات كما صمد أسلافه أمام الغزاة الفرنسيون (نابليون) والألماني (النازيون)، فأزمة موسكو الحالية أن الكرملين استهلك أغلب أدواته الهجومية والدفاعية خلال 12 سنة السابقة، ونظم ردوده المباشرة أو المضادة تجاه خصومه وأعدائه نتيجة لخلل في موازين القوى السياسية و

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