2020/12/19 | 11:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، عن

القاء القبض على "إرهابي" نصب وفجر عبوات

ناسفة في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، "تمكنت مفارز وكالة

الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية

است

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على "إرهابي" في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على "إرهابي" في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).