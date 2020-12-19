عضو بالدفاع النيابية: دول عديدة قدمت للعراق عروض

2020/12/19 | 11:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن

نية الحكومة الاستفادة من الاموال

الموقوفة في بعض الدول وكذلك النفط لعقد

اتفاقيات لتنويع مصادر السلاح.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، ان "لدى

الحكومة خطة لتنويع مصادر

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