2020/12/19 | 11:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير العراقي لدى تركيا يتوقع إلغاء تعليق اتفاق 2009 بشأن "الفيزا" الشهر المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/19 | 11:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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