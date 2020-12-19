جونسون آند جونسون تطور لقاحا جديدا لا يحتاج فيه المتلقي إلا لجرعة واحدة

2020/12/19 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جونسون آند جونسون

توقعت شركة جونسون أند جونسون الأميركية للصناعات الدوائية، ان تبدأ البيانات المرحلية المرتبطة بالتجارب الخاصة بلقاح فيروس كورونا الذي تعمل على انتاجه بالظهور في نهاية الشهر المقبل.

وأبدت الشركة استعدادها لبدء المراحل الأخيرة من تجارب لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد ان نجحت مؤخرا في اقناع خمسة وأربعين الف متطوع للمشاركة في التجارب السريرية مبينة انها تتوقع ان يحصل لقاحها الجديد على موافقة الإدارة الأميركية للغذاء والدواء في شهر شباط من العام المقبل.

ومن الجدير بالذكر ان لقاح شركة جونسون آند جونسون يمتاز بالمقارنة مع لقاحي منافستيها فايزر وموديرنا، بعدم حاجة متلقيه سوى الى جرعة واحدة فقط من اللقاح.

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