قيادي كردي يكشف وجود أكثر من 120 ألف مقاتل فضائي في وزارة البيشمركة

2020/12/19 | 11:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/أربيل…

أكد عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، السبت، أن هنالك أعدادا كبيرة من الفضائيين في وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كردستان.

وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الأعداد الحقيقية لعناصر البيشمركة لايتجاوزون 80 ألف من المنتسبين والضباط كحد أعلى”.

وأضاف أن “الأعداد المسجلة لدى وزارة البيشمركة تفوق 200 ألف عنصر وهنالك بحوالي ١٢٠ ألف فضائي، وهي أعداد كبيرة وضخمة، فيما يتم استخدم أغلب الأسماء الفضائية كعناصر حزبية تابعة لأحزاب السلطة”.

وأشار إلى أن “قسمين من الفضائيين، الأول ليس لهم وجود على الأرض، والثاني أسماء حقيقية، لكن لايلتحقون بالمعسكرات، وإنما يتم استخدامهم من قبل الحزبين الحاكمين في الإقليم، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لأغراض انتخابية”.

وكان النائب عن حركة التغيير غالب محمد قد كشف في تصريح سابق عن وجود الآلاف من الأسماء الفضائية في جميع المؤسسات بإقليم كردستان، داعيا في الوقت ذاته، إلى توطين رواتب الموظفين في الإقليم وربطها مع بغداد مباشرة.انتهى 15 ع

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