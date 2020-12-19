توقعات نيابية بإلغاء عشرات المشاريع الخدمية بعد رفع سعر الدولار

2020/12/19 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اكدت عضو لجنة الخدمات النيابية منار عبد المطلب، السبت، بان ارتفاع سعر صرف الدولار سيقود لتوقف جزء كبير من المشاريع الخدمية في البلاد.

وقالت عبد المطلب في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” رفع سعر الدولار وخفض قيمة الدينار العراقي امر ليس بالهين وانعكاساته الاقتصادية ستكون مؤلمة في العراق بسبب ضعف قدرة الحكومة على توفير البدائل لحماية قطاعات واسعة من تداعياته السلبية”.

واضافت عبد المطلب،ان” رفع سعر صرف الدولار سيقود الكثير من الشركات والمقاولين الى ايقاف مشاريعهم خاصة وان بعضهم مضطر لشراء مواد اولية مستوردة باتت كلفتها اعلى مع ارتفاع الدولار وهذا امر يجب الانتباه له مؤكدا بانه اذا كانت الحكومة تحاول من خلال رفع الدولار امتصاص الكتلة النقدية وايقاف تهريب الدولار لكن بالمقابل سيقود قرارها الى انتكاسات اخرى في رفع اسعار المواد اخرى وخاصة المتعلقة بالمشاريع”.

واشارت عبد المطلب الى ان” قرار الحكومة في رفع سعر صرف الدولار اذا صح انها تبنته فعليا سيكون غير صحيح في ظل الازمة الراهنة التي يعاني منها العراق مؤكدة ضرورة ايجاد بدائل اخرى لزيادة السيولة لدى الدولة للايفاء بالتزاماتها المالية”.

وتشهد اسواق العراق ارتفاعا مطردا في سعر صرف الدولار الامريكي مع تسريب مضامين الموازنة للعام 2021 قبل ايام”.انتهى 25 ف

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