عجيب أمور…غريب قضية

2020/12/19 | 12:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير داود حنوش كلمات كان يُرددها الفنان العراقي الراحل جعفر السعدي في مسلسل (الذئب وعيون المدينة) كلما كانت تمتزج أمام ناظريه أيام الماضي وصور الحاضر لتُنتج واقعاً مؤلماً ومؤسفاً لنماذج بشرية أصبحت تفرض سطوتها بقوة السلطة والنفوذ والمال بعد أن … Readmore

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